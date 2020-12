Dafne Keen, la star di Logan contro i Classici Disney: "Sono pericolosi per le ragazze" (Di sabato 5 dicembre 2020) Dafne Keen, star di Logan - The Wolverine, ha un'opinione piuttosto negativa dei Classici Disney e il messaggio e l'esempio che danno alle ragazzine. Dafne Keen non è una grande fan dei Classici Disney, e ha qualcosa da dire sui personaggi che vi si posSono trovare e il tipo di messaggio che viene trasmesso alle giovani ragazze. L'attrice di Logan - The Wolverine e Queste Oscure Materie ha raccontato a Elle Magazine come secondo lei l'attuale generazione sia fortunata ad avere dei modelli da seguire decisamente più complessi e meno monodimensionali. "I film Disney, se li riguardi adesso, ti accorgi che erano estremamente inadatti per delle ... Leggi su movieplayer (Di sabato 5 dicembre 2020)di- The Wolverine, ha un'opinione piuttosto negativa deie il messaggio e l'esempio che danno alle ragazzine.non è una grande fan dei, e ha qualcosa da dire sui personaggi che vi si postrovare e il tipo di messaggio che viene trasmesso alle giovani. L'attrice di- The Wolverine e Queste Oscure Materie ha raccontato a Elle Magazine come secondo lei l'attuale generazione sia fortunata ad avere dei modelli da seguire decisamente più complessi e meno monodimensionali. "I film, se li riguardi adesso, ti accorgi che erano estremamente inadatti per delle ...

