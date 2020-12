Da Roma a Londra, così Tripoli cerca la sponda dei partner internazionali (Di sabato 5 dicembre 2020) L’ambasciatore britannico per la Libia, Nicholas Hopton, ha discusso con il ministro dell’Interno del Gna, Fathi Bašagha, un piano per l’addestramento di personale di sicurezza e anti-terrorismo. Le due parti hanno parlato, secondo la le informazioni rese note alla stampa dal ministero, dei modi per beneficiare dell’esperienza britannica nel campo della sicurezza e per cooperare su questioni di interesse comune. Vale la pena notare che il ministro dell’Interno libico ha discusso a metà novembre nella capitale francese Parigi, con alcuni funzionari di istituti di sicurezza specializzati nell’identificazione biometrica, l’opportunità di formare partnership con il ministero. Ossia, Tripoli si muove secondo una diversificazione ampia dei partner. L’incontro tra Hopton e Bašagha s’è svolto giovedì: nelle stesse ore il ministro della Difesa ... Leggi su formiche (Di sabato 5 dicembre 2020) L’ambasciatore britannico per la Libia, Nicholas Hopton, ha discusso con il ministro dell’Interno del Gna, Fathi Bašagha, un piano per l’addestramento di personale di sicurezza e anti-terrorismo. Le due parti hanno parlato, secondo la le informazioni rese note alla stampa dal ministero, dei modi per beneficiare dell’esperienza britannica nel campo della sicurezza e per cooperare su questioni di interesse comune. Vale la pena notare che il ministro dell’Interno libico ha discusso a metà novembre nella capitale francese Parigi, con alcuni funzionari di istituti di sicurezza specializzati nell’identificazione biometrica, l’opportunità di formareship con il ministero. Ossia,si muove secondo una diversificazione ampia dei. L’incontro tra Hopton e Bašagha s’è svolto giovedì: nelle stesse ore il ministro della Difesa ...

Rapporti Italia-Libia: il Ministro della Difesa Guerini ha incontrato l'omologo libico. Firmato accordo tecnico di cooperazione militare congiunta

2' di lettura 05/12/2020 - Il Ministro Lorenzo Guerini ha dato il benvenuto, a nome del Governo italiano, al Ministro della Difesa del Governo di Accordo Nazionale della Libia, Salahuddin Al-Namroush, ...