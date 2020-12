Da La Spezia al mondo Con il rap

Leggi su panorama

(Di sabato 5 dicembre 2020) Diciassette anni, ma immagine forte. Anna Pepe ha scalato la classifica: il suo brano Bando è stato cliccato 60 milioni di volte Al primo posto nella classifica ufficiale dei singoli a 17 anni: prima di lei non c'era riuscito nessuno. Per questo, e non solo per questo, Anna Pepe da Laè già nella storia della musica italiana, con un inno generazionale rap, Bando, cliccato 60 milioni di volte sulle piattaforme digitali, presente nelle playlist mondiali e accompagnato da un clip visto 35 milioni di volte su YouTube. Numeri impressionanti, anche se forse, la cifra che più di ogni altra spiega quanto il successo di Anna sia perfettamente calato nelle dinamiche di questo tempo, è un'altra: 10 euro. Ovvero il budget a disposizione per una manciata d'ore in uno studio di registrazione della sua città, il costo di un cavo scadente per collegare la chitarra ...