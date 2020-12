Da Gardaland a Disneyland | i parchi divertimento rispondono alla crisi con la realtà virtuale

Leggi su it.mashable

(Di sabato 5 dicembre 2020) Tra chiusure e necessario distanziamento sociale, il 2020 è stato un anno di grande difficoltà per itematici, in Italia come nel resto del mondo Tra chiusure e necessario distanziamento sociale, il 2020 è stato un anno di grande difficoltà per itematici, in Italia come nel resto del mondo. Ne sa qualcosa Disney, che ha annunciato un piano di ristrutturazione draconiano per i propri, con 32.000 dipendenti