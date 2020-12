Da domani la Campania è in zona arancione, Speranza firma l’ordinanza (Di sabato 5 dicembre 2020) La Campania sarà ufficialmente zona arancione. Lo ha stabilito il ministro della Salute Roberto Speranza, con apposita ordinanza che, di fatto, decreta che Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Il ministro Speranza, infatti, ha firmato 3 nuove ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia tenutasi nel pomeriggio di ieri. Con la prima si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Con la seconda il passaggio in zona arancione delle regioni già citate e, con la terza le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 5 dicembre 2020) Lasarà ufficialmente. Lo ha stabilito il ministro della Salute Roberto, con apposita ordinanza che, di fatto, decreta che, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area. Il ministro, infatti, hato 3 nuove ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia tenutasi nel pomeriggio di ieri. Con la prima si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Con la seconda il passaggio indelle regioni già citate e, con la terza le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area ...

