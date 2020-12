Crotone-Napoli | orario | dove vederla in diretta TV | streaming LIVE e probabili formazioni

sscnapoli : ?? | I precedenti di Crotone-Napoli ?? - cn1926it : TS - #Napoli, le ultime di formazione: #Gattuso rilancia #Elmas. Novità in attacco - sportli26181512 : Probabili formazioni di Crotone-Napoli: Stroppa ritrova Benali ma è costretto ancora a rinunciare a Cigarini e Rivi… - SkySport : Probabili formazioni di Crotone-Napoli ? #CrotoneNapoli Fischio d'inizio alle 18 LIVE su Sky Sport Serie A… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Napoli

Il Napoli, dopo il mezzo passo falso contro l'AZ in Europa League, è alla ricerca dei tre punti contro il Crotone per restare nelle zone alte della classifica.L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Crotone e Napoli. Secondo il quotidiano, Gattuso potrebbero fare un mini turnover. Infatti, come riportato da TuttoSport ...