Crosetti: Maradona non ha potuto chiedere aiuto perché è morto nel sonno (Di sabato 5 dicembre 2020) Alcune novità interessanti arrivano oggi da Maurizio Crosetti inviato per Repubblica in Argentina per seguire le indagini sulla morte di Maradona. La prima riguarda proprio le indagini e più propriamente l’autopsia sul corpo del Pibe De Oro che avrebbe appurato che Diego sarebbe morto nel sonno Maradona non ha avuto il tempo di chiamare aiuto ed è quasi certamente morto nel sonno Il tutto dunque sarebbe avvenuto tra le 6.30, orario in cui l’infermiera Madrid ha dichiarato di aver sentito Maradona muoversi nella sua stanza per andare in bagno, e le 11, quando l’infermiera entrò in camera di Diego che fino ad allora stava dormendo «Non si sveglia il leone quando dorme», disse la cuoca e governante, Monona. Purtroppo, però, il leone ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) Alcune novità interessanti arrivano oggi da Maurizioinviato per Repubblica in Argentina per seguire le indagini sulla morte di. La prima riguarda proprio le indagini e più propriamente l’autopsia sul corpo del Pibe De Oro che avrebbe appurato che Diego sarebbenelnon ha avuto il tempo di chiamareed è quasi certamentenelIl tutto dunque sarebbe avvenuto tra le 6.30, orario in cui l’infermiera Madrid ha dichiarato di aver sentitomuoversi nella sua stanza per andare in bagno, e le 11, quando l’infermiera entrò in camera di Diego che fino ad allora stava dormendo «Non si sveglia il leone quando dorme», disse la cuoca e governante, Monona. Purtroppo, però, il leone ...

Bocasoloboca : RT @napolista: Crosetti: #Maradona non ha potuto chiedere aiuto perché è morto nel sonno L’inviato di Repubblica riporta nuovi esiti dell’… - napolista : Crosetti: #Maradona non ha potuto chiedere aiuto perché è morto nel sonno L’inviato di Repubblica riporta nuovi es… - lakecomo1975 : RT @EsercitoCrucian: L'ottimo @m_crosetti con l'ottimo #menotti #Maradona - edavid57edavid : RT @repubblica: Maradona è morto nel sonno. I due medici indagati anche per abbandono di persona [dal nostro inviato Maurizio Crosetti] [ag… - repubblica : Maradona è morto nel sonno. I due medici indagati anche per abbandono di persona [dal nostro inviato Maurizio Crose… -

Ultime Notizie dalla rete : Crosetti Maradona Crosetti: Maradona era trattato come un ragazzino, per telefonare dovevano fargli la ricarica al cellulare IlNapolista Crosetti: Maradona non ha potuto chiedere aiuto perché è morto nel sonno

Il tutto dunque sarebbe avvenuto tra le 6.30, orario in cui l’infermiera Madrid ha dichiarato di aver sentito Maradona muoversi nella sua stanza per andare in bagno, e le 11, quando l’infermiera entrò ...

Maradona: succube del medico e derubato da morto

I medici che lo avrebbero curato male, prescrivendo un mix letale, ora rischiano l’arresto. Emergono dettagli sulle ultime ore. Derubato dopo la morte.

Il tutto dunque sarebbe avvenuto tra le 6.30, orario in cui l’infermiera Madrid ha dichiarato di aver sentito Maradona muoversi nella sua stanza per andare in bagno, e le 11, quando l’infermiera entrò ...I medici che lo avrebbero curato male, prescrivendo un mix letale, ora rischiano l’arresto. Emergono dettagli sulle ultime ore. Derubato dopo la morte.