Cristiano Ronaldo, il fratello indagato per truffa: la ricostruzione (Di sabato 5 dicembre 2020) fratello Cristiano Ronaldo indagato per truffa. Ecco tutta la ricostruzione degli eventi che lo hanno coinvolto Secondo quanto riportato da La Stampa, il fratello di Cristiano Ronaldo, Hugo Aveiro, sarebbe indagato dalla procura di Torino con l’accusa di truffa. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENEWS24 La vicenda nasce da una battaglia legale con la Pegaso, produttrice di gadget sportivi che commercializza merchandising ufficiale anche della Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020)per. Ecco tutta ladegli eventi che lo hanno coinvolto Secondo quanto riportato da La Stampa, ildi, Hugo Aveiro, sarebbedalla procura di Torino con l’accusa di. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENEWS24 La vicenda nasce da una battaglia legale con la Pegaso, produttrice di gadget sportivi che commercializza merchandising ufficiale anche della Juventus. Leggi su Calcionews24.com

SerieA : ? Performance di efficienza tecnica del 96% ?? Indice di aggressività offensiva superiore al 96% ?? E’ il calciatore… - forumJuventus : Cristiano Ronaldo MVP della #SerieA per il mese di Novembre ?? - GoalItalia : 750 goal tra club e Nazionale maggiore? @Cristiano #Ronaldo non si ferma più ?? #JuveDynamo #JuveDinamoKiev - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? Il fratello di #CristianoRonaldo indagato per truffa ?? Ai danni della società torinese #Pegaso #LBDV #LeBombeDiVlad h… - BombeDiVlad : ?? Il fratello di #CristianoRonaldo indagato per truffa ?? Ai danni della società torinese #Pegaso #LBDV… -