Cremona | 25 chili di prodotti alimentari scaduti | multata pasticceria

(Di sabato 5 dicembre 2020) Milano, 5 dic. (Adnkronos) - I carabinieri del Nas insieme a quelli della compagnia di, nell'ambito di una serie di controlli sugli alimenti natalizi, hanno effettuato un'ispezione in unaappurando l'omessa revisione periodica dei sistemi antincendio e sottoponendo a sequestro amministrativo 25didestinati alle preparazioni dolciarie con data di scadenza o con il termine minimo di conservazione oltre il periodo consentito. Venivano quindi contestate le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare per un importo complessivo pari a 2.000 euro.