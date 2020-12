Cragno: “Grazie al Cagliari posso andare all’Europeo” (Di sabato 5 dicembre 2020) Il portiere del Cagliari Alessio Cragno ha parlato a La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista, la Nazionale ed il 75% di parate di Silvestri sono alcuni degli argomenti trattati:“Nazionale? Grazie al Cagliari potrei arrivarci e disputare l’Europeo.Silvestri? Le statistiche sono indicative. Comunque lui mi ha colpito perché è un portiere completo di grande spinta”. Foto: Twitter ufficiale Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Il portiere delAlessioha parlato a La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista, la Nazionale ed il 75% di parate di Silvestri sono alcuni degli argomenti trattati:“Nazionale? Grazie alpotrei arrivarci e disputare l’Europeo.Silvestri? Le statistiche sono indicative. Comunque lui mi ha colpito perché è un portiere completo di grande spinta”. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

