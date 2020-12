Covid vaccini, hub stoccaggio nazionale nell'aeroporto di Pratica di Mare, alle porte di Roma (Di sabato 5 dicembre 2020) Da Pomezia a Pomezia: in pochi passi il vaccino dal produttore a chi lo conserverà in attesta della somministrazione. Sarà il sito della Difesa a Pratica di Mare, appunto nella frazione... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 5 dicembre 2020) Da Pomezia a Pomezia: in pochi passi il vaccino dal produttore a chi lo conserverà in attesta della somministrazione. Sarà il sito della Difesa adi, appuntoa frazione...

giorgio_gori : Per fermare il #COVID e rilanciare l’economia è fondamentale che si vaccini più gente possibile. Niente obbligo, m… - sole24ore : Nel mirino dei cybercriminale la catena del freddo dei vaccini anti-Covid-19 - PaoloGentiloni : Niente IVA sui futuri vaccini e sui kit per i test #COVID fino alla fine della pandemia. Il Parlamento europeo appr… - edigram : RT @Reale_Scenari: Ve li ricordate i medici cubani arrivati in primavera a aiutare l'Italia? Ora ( @ilmanifesto) si scopre che li stanno p… - CWB_NGO : Aspettando di vedere dati reali da #Pzifer #Moderna #AstraZeneca Un appello per una futura equa distribuzione dei v… -