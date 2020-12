Covid vaccini | hub stoccaggio nazionale nell' aeroporto di Pratica di Mare | alle porte di Roma

(Di sabato 5 dicembre 2020) Da a Pomezia: in pochi passi il vaccino dal produttore a chi lo conserverà in attesta della somministrazione. Sarà il sito della Difesa a , appuntoa frazione del comune di Pomezia () l'hub ...

giorgio_gori : Per fermare il #COVID e rilanciare l’economia è fondamentale che si vaccini più gente possibile. Niente obbligo, m… - Agenzia_Ansa : #covid Hub nazionale di stoccaggio per i #vaccini sarà all'aeroporto militare di Pratica di Mare vicino Roma #ANSA - RaiNews : #Coronavirus: sarà il sito della Difesa a Pratica di Mare l'hub nazionale di stoccaggio dei #vaccini anti-Covid - ___________Luca : @luigidea @scafato @antonellaviol17 Walter Ricciardi sostiene che sarà necessario vaccinarsi più volte tenuto conto… - DanielaPF75 : RT @Miti_Vigliero: Vent’anni fa Sars e attacchi all’antrace hanno spinto a promuovere la struttura a pilastro della difesa nazionale. Ma i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccini

Il Messaggero

L'approvazione a tempo di record da parte della Gran Bretagna del primo vaccino anti-Covid fa emergere un aspetto finora non considerato ...Da Pomezia a Pomezia: in pochi passi il vaccino dal produttore a chi lo conserverà in attesta della somministrazione. Sarà il sito della Difesa a Pratica di Mare, appunto nella ...