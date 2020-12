Covid, stabile la situazione nel Paese: da ieri 21.052 nuovi contagi, ma calano (662) le vittime. Bene nelle terapie intensive (Di sabato 5 dicembre 2020) Con oggi appena 194.984 tamponi rispetto ai 212.742 registrato ieri, ora la proporzione che contrappone i positivi ai tamponi è del 10,7%, dunque in calo rispetto a ieri. situazione stabile sotto il profilo dei nuovi positivi (non ‘malati’), con 21.052 individuati nel Paese. Come rivela inoltre il bollettino del ministero della Salute, siamo arrivati dall’inizio dell’epidemia ad un totale di 1.709.981 casi. Ancora una volta, la regione maggior colpita per numero di nuovi casi, è la Lombardia (3.158), seguita da Veneto (3.607), Emilia Romagna (1.964), Piemonte (1.456), e la Puglia (1.884). Sotto il profilo delle vittime, da ieri ne sono state ‘finalmente’ registrate meno rispetto alla media dei giorni scorsi: 662 decessi, che portano ... Leggi su italiasera (Di sabato 5 dicembre 2020) Con oggi appena 194.984 tamponi rispetto ai 212.742 registrato, ora la proporzione che contrappone i positivi ai tamponi è del 10,7%, dunque in calo rispetto asotto il profilo deipositivi (non ‘malati’), con 21.052 individuati nel. Come rivela inoltre il bollettino del ministero della Salute, siamo arrivati dall’inizio dell’epidemia ad un totale di 1.709.981 casi. Ancora una volta, la regione maggior colpita per numero dicasi, è la Lombardia (3.158), seguita da Veneto (3.607), Emilia Romagna (1.964), Piemonte (1.456), e la Puglia (1.884). Sotto il profilo delle, dane sono state ‘finalmente’ registrate meno rispetto alla media dei giorni scorsi: 662 decessi, che portano ...

