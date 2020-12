SkyTG24 : Covid, passaggio di colore delle regioni: cosa cambia tra zona arancione e gialla - enzoromeopress : #Covid: il governo spieghi dettagliatamente ai cittadini ogni passaggio del nuovo Dpcm. La mobilità regionale avreb… - v_schiavo : Domani mattina alle ore 10 su @RaiNews (canale 48) commenterò il passaggio alla zona arancione secondo la visuale d… - TV7Benevento : COVID.MASTELLA SPIEGA IL PASSAGGIO DA ZONA ROSSA AD ARANCIONE. LE REGOLE.... - firewall76 : @aliberti_p @diabolicus23 No, perché le condizioni dei gruppi non inficiano il risultato sull'efficacia del prodott… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid passaggio

Sky Tg24

Alle preoccupazioni per il Covid, aggiungiamo che ad inizio anno ... Poi a quasi 16 anni, come ricordato, il passaggio a Piediluco sotto la spinta di Andrea Pareschi. «Andrea per me è stato ...A ottobre spesa superiore a 26 miliardi di euro per i sussidi erogati dall'Inps. Come dieci mesi di pandemia hanno colpito l’Italia ...