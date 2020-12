Covid – Musacchio: La mafia trae profitto dall’emergenza pandemica (Di sabato 5 dicembre 2020) – Vincenzo Musacchio (nella foto), giurista, più volte professore di diritto penale e criminologia in varie Università italiane ed estere. Associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Discepolo di Giuliano Vassalli, allievo e amico di Antonino Caponnetto. E’ intervenuto in videoconferenza il 3 dicembre all’Università “Sapienza” di Roma con i ragazzi della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione. Musacchio ha iniziato il suo intervento affermando che la criminalità organizzata abbia già da qualche tempo cominciato a trarre profitti dall’emergenza pandemica. “Mafie e Coronavirus sono simbiotiche e gli studi e le ricerche, con dati e numeri ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 dicembre 2020) – Vincenzo(nella foto), giurista, più volte professore di diritto penale e criminologia in varie Università italiane ed estere. Associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Discepolo di Giuliano Vassalli, allievo e amico di Antonino Caponnetto. E’ intervenuto in videoconferenza il 3 dicembre all’Università “Sapienza” di Roma con i ragazzi della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione.ha iniziato il suo intervento affermando che la criminalità organizzata abbia già da qualche tempo cominciato a trarre profitti. “Mafie e Coronavirus sono simbiotiche e gli studi e le ricerche, con dati e numeri ...

