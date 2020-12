Covid Liguria, 314 nuovi positivi in 24 ore (Di sabato 5 dicembre 2020) La Sono 314 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Liguria su 4.828 tamponi. I morti sono stati 27 portando cosi' a 2.501 il numero totale. I n calo i ricoveri (-21) che ... Leggi su lanazione (Di sabato 5 dicembre 2020) La Sono 314 icasi dità registrati nelle ultime 24 ore insu 4.828 tamponi. I morti sono stati 27 portando cosi' a 2.501 il numero totale. I n calo i ricoveri (-21) che ...

GiaPettinelli : Covid: in Liguria ospedalizzati sotto quota 1000, ma 27 morti - Liguria - - Clarembaldo : RT @lucarango88: ?? #Liguria #Covid_19 #5dicembre Si registrano 314 casi (ieri 367) su 3708 tamponi (molecolari) con incidenza all'8,47%.… - Sam48283910 : @GiovanniToti @sole24ore Governatore dove sono i vaccini antinfluenzali per la Liguria? Come mai qui da noi non si… - Miti_Vigliero : RT @AnsaLiguria: Covid: in Liguria ospedalizzati sotto quota 1000,ma 27 morti. I nuovi positivi sono 314 #ANSA - AnsaLiguria : Covid: in Liguria ospedalizzati sotto quota 1000,ma 27 morti. I nuovi positivi sono 314 #ANSA -