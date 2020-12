Covid Lazio, bollettino oggi 5 dicembre: 1.783 positivi e 32 morti. Roma torna sotto i mille casi (Di sabato 5 dicembre 2020) Il bollettino di oggi: su quasi 21 mila tamponi nel Lazio (-2.027) si registrano 1.783 casi positivi al Covid (-48), 996 a Roma, 32 i decessi (-30) e +2.109 record dei guariti. Calano i... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 5 dicembre 2020) Ildi: su quasi 21 mila tamponi nel(-2.027) si registrano 1.783al(-48), 996 a, 32 i decessi (-30) e +2.109 record dei guariti. Calano i...

