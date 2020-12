Covid, Lamorgese: 70mila agenti per i controlli per le feste natalizie (Di sabato 5 dicembre 2020) 'Ci saranno forze polizia in numero elevato, circa 70mila unità che saranno addette a questo tipo di controllo'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a Sky TG24, sui controlli in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 dicembre 2020) 'Ci saranno forze polizia in numero elevato, circaunità che saranno addette a questo tipo di controllo'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana, a Sky TG24, suiin ...

MediasetTgcom24 : Covid, Lamorgese: 70mila agenti per i controlli per le feste natalizie #lucianalamorgese - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Covid, Lamorgese: 70mila agenti per i controlli per le feste natalizie #lucianalamorgese - mik4_5 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Lamorgese: 70mila agenti per i controlli per le feste natalizie #lucianalamorgese - MaxLandra : RT @MediasetTgcom24: Covid, Lamorgese: 70mila agenti per i controlli per le feste natalizie #lucianalamorgese - CINZIA_DEFENDI : RT @MediasetTgcom24: Covid, Lamorgese: 70mila agenti per i controlli per le feste natalizie #lucianalamorgese -