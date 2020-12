Covid | l' Abruzzo è l' unica regione in zona rossa

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 5 dicembre 2020) L'Aquila - Dopo le tre ordinanze del ministro Speranza, l'è l'ancora in. Il passaggio formalizzerà quanto era chiaro da ieri. Il presidente dellaMarsilio da giorni ha avviato un'interlocuzione con il ministero per anticipare la fine dellavisti gli ultimi dati. L'è indal 18 novembre, con ordinanza regionale scaduta ieri. La misura era stata confermata da Speranza con ordinanza in vigore dal 22 novembre. Per il passaggio a unainferiore bisogna rispettare le tempistiche previste dalle regole delle fasce di rischio che suddividono le regioni per colori. "Il ministro Speranza - afferma Marsilio - mi ha ...