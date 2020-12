Covid Italia, bollettino oggi 5 dicembre: 21.052 nuovi contagi e 662 morti (Di sabato 5 dicembre 2020) Covid, il bollettino in Italia di oggi, sabato 5 dicembre. In Italia si sono registrati 21.052 nuovi contagi e 662 morti nelle ultime 24 ore. Scarica il bollettino del 5... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 5 dicembre 2020), ilindi, sabato 5. Insi sono registrati 21.052e 662nelle ultime 24 ore. Scarica ildel 5...

PaoloGentiloni : #COVID Italia ora tra I primi dieci paesi per mortalita’ in rapporto alla popolazione e superata solo da US in term… - fabiochiusi : Ieri in Italia sono morte 993 persone per COVID-19. Queste sono alcune delle prime pagine dei giornali in edicola. - matteosalvinimi : Centrodestra unito davanti a Palazzo Chigi. Mentre in Italia si muore di Covid, disperazione e solitudine, il gover… - zluca2 : RT @Lucrezi97533276: Oltre agli ospedali anche le carceri abruzzesi sono al collasso , con operatori e ospiti , quasi tutti positivi al Co… - zazoomblog : Covid oggi: il bollettino sul Coronavirus in Italia del 5 dicembre. Contagi e dati - #Covid #oggi: #bollettino… -