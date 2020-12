Covid Italia, 16 morti ogni mille contagiati: ecco perché tanti decessi nel nostro Paese (Di sabato 5 dicembre 2020) Larga diffusione del virus, età media alta, molte comorbilità e scarsità del tracciamento che doveva rallentare la seconda ondata. Queste secondo gli scienziati sono le... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 5 dicembre 2020) Larga diffusione del virus, età media alta, molte comorbilità e scarsità del tracciamento che doveva rallentare la seconda ondata. Queste secondo gli scienziati sono le...

matteosalvinimi : Centrodestra unito davanti a Palazzo Chigi. Mentre in Italia si muore di Covid, disperazione e solitudine, il gover… - PaoloGentiloni : #COVID Italia ora tra I primi dieci paesi per mortalita’ in rapporto alla popolazione e superata solo da US in term… - fabiochiusi : Ieri in Italia sono morte 993 persone per COVID-19. Queste sono alcune delle prime pagine dei giornali in edicola. - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: #Scuole riaperte a gennaio e #vaccino in arrivo, ma resta assente una programmazione in vista della terza ondata. #Covid… - Tiziana20202020 : RT @gr_grim: Il numero spropositato dei morti per COVID in Italia richiede delle spiegazioni che nessuno si sta adoperando per fornire. htt… -