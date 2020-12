Covid, in Ucraina 13.825 casi e 226 morti nelle ultime 24 ore (Di sabato 5 dicembre 2020) Calo della curva epidemiologica in Ucraina, dove i nuovi casi da Covid-19 nelle ultime 24 ore sono stati 13.825: i dati Numeri in calo in Ucraina dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 13.825 nuovi positivi al Covid-19. Il giorno precedente l’incremento era stato di 15.131 unità, mentre due giorni fa addirittura 14.496. A L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Calo della curva epidemiologica in, dove i nuovida-1924 ore sono stati 13.825: i dati Numeri in calo indove,24 ore, si sono registrati 13.825 nuovi positivi al-19. Il giorno precedente l’incremento era stato di 15.131 unità, mentre due giorni fa addirittura 14.496. A L'articolo proviene da Inews.it.

