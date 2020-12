Covid, il ministero dell’Istruzione: “Mai nascosti dati sui contagi a scuola” (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA – “Con riferimento all’articolo pubblicato oggi dal ‘Il Tempo’ con il titolo ‘Nascosti i veri contagi a scuola‘, il ministero dell’Istruzione fa sapere che ritiene le accuse del quotidiano gravissime e false“. Lo scrive il ministero dell’Istruzione in una nota inviata alla stampa. Leggi su dire (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA – “Con riferimento all’articolo pubblicato oggi dal ‘Il Tempo’ con il titolo ‘Nascosti i veri contagi a scuola‘, il ministero dell’Istruzione fa sapere che ritiene le accuse del quotidiano gravissime e false“. Lo scrive il ministero dell’Istruzione in una nota inviata alla stampa.

ItalyMFA : ??#COVID_19 | SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO ??Informazioni aggiornate ?? - HeinrichTreviri : 'Il deposito del ministero riservato a stoccare i farmaci contro le pandemie si trova in condizioni disastrose alla… - LaSiritide : #Covid19 #RSA 5/12/2020 - Covid e Rsa: cosa dice la circolare del Ministero per le visite di parenti - DiplomaziaTW : In una Repubblica ben ordinata, questo è materiale per le Procure. ?? Covid nelle scuole, Azzolina 'Sapeva tutto,… - Affaritaliani : “Record di morti” ma il dato è fasullo Covid, errori di conteggio al ministero -