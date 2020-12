Covid, Fontana: su vaccini antinfluenzali pronto assumermi responsabilità (Di sabato 5 dicembre 2020) Sulla difficolta' di reperire i vaccini per l'influenza, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è pronto ad assumersi 'in prima persona' tutte le responsabilità derivanti da un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 dicembre 2020) Sulla difficolta' di reperire iper l'influenza, il presidente della Regione Lombardia, Attilio, èad assumersi 'in prima persona' tutte lederivanti da un ...

siwel44it : RT @VMalagutti: Eccellenza lombarda, ricetta: 1. Per un decennio spolpi #sanità pubblica 2. Affidi ai privati servizi essenziali 3. Arriva… - MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: su vaccini antinfluenzali pronto assumermi responsabilità #AttilioFontana - bugsbonny76 : RT @VMalagutti: Eccellenza lombarda, ricetta: 1. Per un decennio spolpi #sanità pubblica 2. Affidi ai privati servizi essenziali 3. Arriva… - AleGuerani : RT @VMalagutti: Eccellenza lombarda, ricetta: 1. Per un decennio spolpi #sanità pubblica 2. Affidi ai privati servizi essenziali 3. Arriva… - VMalagutti : Eccellenza lombarda, ricetta: 1. Per un decennio spolpi #sanità pubblica 2. Affidi ai privati servizi essenziali 3.… -