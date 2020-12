Covid Emilia Romagna, 1.964 casi e 52 morti: il bollettino (Di domenica 6 dicembre 2020) Bologna, 5 dic. (AdnKronos) - Sono 1.964 i nuovi contagi da Ancora, 2 in provincia di Bologna, a Imola (una donna di 97 anni e un uomo di 88 anni); 2 nel ferrarese (una donna di 89 anni e un uomo di 95 anni); 22 in provincia di Ravenna (12 donne – due di 76, due di 81 anni, 1 di 84, 1 di 85, 1 di 89, 3 di 92 anni, 1 di 93 e una di 97 anni– e 10 uomini, rispettivamente di 68,73,80,84,85,86,88,91,93 e 94 anni); 3 nel riminese, cioè due donne una di 91 e una di 92 anni e un uomo di 84 anni. Non si sono registrati decessi nella provincia di Forlì-Cesena. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 6.074. Prosegue, poi, l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 991 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 369 erano già in isolamento al momento ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Bologna, 5 dic. (AdnKronos) - Sono 1.964 i nuovi contagi da Ancora, 2 in provincia di Bologna, a Imola (una donna di 97 anni e un uomo di 88 anni); 2 nel ferrarese (una donna di 89 anni e un uomo di 95 anni); 22 in provincia di Ravenna (12 donne – due di 76, due di 81 anni, 1 di 84, 1 di 85, 1 di 89, 3 di 92 anni, 1 di 93 e una di 97 anni– e 10 uomini, rispettivamente di 68,73,80,84,85,86,88,91,93 e 94 anni); 3 nel riminese, cioè due donne una di 91 e una di 92 anni e un uomo di 84 anni. Non si sono registrati decessi nella provincia di Forlì-Cesena. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 6.074. Prosegue, poi, l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 991 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 369 erano già in isolamento al momento ...

