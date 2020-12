Covid, Chiara non ce l'ha fatta: morta a 17 anni dopo 15 giorni di agonia (Di sabato 5 dicembre 2020) Una 17enne di Avella positiva al coronavirus è morta nel Covid Hospital dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino . La giovane, affetta da gravi patologie congenite, era ricoverata al ... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020) Una 17enne di Avella positiva al coronavirus ènelHospital dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino . La giovane, affetta da gravi patologie congenite, era ricoverata al ...

