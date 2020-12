Covid, aggiornamento Irpinia: il bollettino dell’Asl di Avellino (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 720 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid, 60 persone: – 6, residenti nel comune di Altavilla Irpina, – 1, residente nel comune di Atripalda, – 1, residente nel comune di Avella; – 4, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 4, residenti nel comune di Cesinali; – 3, residente nel comune di Domicella; – 2, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Lauro; – 5, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montemiletto; – 9, residenti nel comune di Montoro; – 3, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo; – 1, residente nel comune di Quindici; – 2, residenti nel comune ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 720 tamponi effettuati sono risultate positive al, 60 persone: – 6, residenti nel comune di Altavilla Irpina, – 1, residente nel comune di Atripalda, – 1, residente nel comune di Avella; – 4, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 4, residenti nel comune di Cesinali; – 3, residente nel comune di Domicella; – 2, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Lauro; – 5, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montemiletto; – 9, residenti nel comune di Montoro; – 3, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo; – 1, residente nel comune di Quindici; – 2, residenti nel comune ...

repubblica : Calabria, tra i braccianti invisibili della Piana di Gioia Tauro che cercano di resistere al Covid [di Alessia Cand… - repubblica : Lisbona affitta le case (vuote causa Covid) di Airbnb per far tornare i portoghesi in città [di Ettore Livini] [agg… - repubblica : Inchiesta a Bergamo sui morti Covid, scontro tra procura e Oms sull'immunità dei funzionari [di Andrea Tornago] [ag… - enricodelucchi : RT @ustampavda: COVID-19 - Bollettino di aggiornamento n. 203 - rep_bari : La telefonata dall'ospedale di Taranto alla figlia di un 62enne morto di Covid: 'Non faccia tragedie, non possiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aggiornamento COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Coronavirus: 464 contagi in Sardegna, 12 in provincia di Oristano

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 464 nuovi casi di contagio da coronavirus in Sardegna. Si registrano anche 13 decessi (524 in tutto), nove uomini e quattro ...

Coronavirus: 131 nuovi casi in Basilicata nelle ultime 24 ore, 8 decessi

La task force regionale comunica che venerdì 4 dicembre, sono stati processati 1.412 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 145 (e fra ques ...

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 464 nuovi casi di contagio da coronavirus in Sardegna. Si registrano anche 13 decessi (524 in tutto), nove uomini e quattro ...La task force regionale comunica che venerdì 4 dicembre, sono stati processati 1.412 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 145 (e fra ques ...