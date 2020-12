Covid ad Avellino, Chiara non ce l'ha fatta: morta a 17 anni dopo 15 giorni di agonia (Di sabato 5 dicembre 2020) Una 17enne di Avella positiva al coronavirus è morta nel Covid Hospital dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. La giovane, affetta da gravi patologie congenite,... Leggi su ilmattino (Di sabato 5 dicembre 2020) Una 17enne di Avella positiva al coronavirus è morta nelHospital dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di. La giovane, affetta da gravi patologie congenite,...

repubblica : Covid, lo sfogo del primario di Avellino su Fb: 'Non sappiamo come curarvi' - lightmoon972 : RT @repubblica: Covid, lo sfogo del primario di Avellino su Fb: 'Non sappiamo come curarvi' - occhio_notizie : Sono 60 i nuovi casi positivi al #Covid nelle ultime 24 ore su 720 tamponi analizzati dall'Asl di #Avellino. Ecco i… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Covid, lo sfogo del primario di Avellino su Fb: 'Non sappiamo come curarvi' - lightmoon972 : RT @rep_napoli: Covid, lo sfogo del primario di Avellino su Fb: 'Non sappiamo come curarvi' [aggiornamento delle 16:27] -