Covid, 84 nuovi contagi in provincia (Di sabato 5 dicembre 2020) In Toscana sono 107.644 i casi di positività al Coronavirus, 769 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,9% e ...

