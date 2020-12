Covid-19, Russia comincia a vaccinare i lavoratori ad alto rischio. Entro la fine dell’anno, 2 milioni di dosi (Di sabato 5 dicembre 2020) Sempre sull'onda di una concorrenza serrata a livello mondiale tra i vaccini anti Covid 19, la Russia ha annunciato e iniziato a vaccinare con il suo Sputnik V i lavoratori ad alto rischio di contrarre il coronavirus in dozzine di cliniche in tutta la città. Funzionari sanitari hanno parlato di 70 cliniche a Mosca, capitale russa che per ora offriranno i vaccini contro il coronavirus agli operatori sanitari, insegnanti e assistenti sociali. Il vaccino russo registrato ad agosto, sono state offerte a migliaia di persone ritenute più a rischio di infezione. Queste includono insegnanti e lavoratori nelle scuole, nel servizio sanitario e assistenti sociali. Un servizio di registrazione online consente ai residenti di età compresa tra i 18 e i 60 anni di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 5 dicembre 2020) Sempre sull'onda di una concorrenza serrata a livello mondiale tra i vaccini anti19, laha annunciato e iniziato acon il suo Sputnik V iaddi contrarre il coronavirus in dozzine di cliniche in tutta la città. Funzionari sanitari hanno parlato di 70 cliniche a Mosca, capitale russa che per ora offriranno i vaccini contro il coronavirus agli operatori sanitari, insegnanti e assistenti sociali. Il vaccino russo registrato ad agosto, sono state offerte a migliaia di persone ritenute più adi infezione. Queste includono insegnanti enelle scuole, nel servizio sanitario e assistenti sociali. Un servizio di registrazione online consente ai residenti di età compresa tra i 18 e i 60 anni di ...

