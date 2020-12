Covid-19 nel Sannio | dai tamponi spuntano 88 nuovi positivi | 45 guariti

petergomezblog : Calabria, il senatore-sindaco Magorno (Italia Viva) vieta i Covid hotel nel suo comune. Il 5 novembre si lamentava… - emergency_ong : #Crotone: oggi pomeriggio il nostro staff medico è entrato nel reparto Covid-2 dell’ospedale San Giovanni di Dio… - Ettore_Rosato : Nel 1956 #ElvisPresley si vaccina contro il polio in tv, oggi Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton dichiaran… - jan_mazza : L'idea che un calciatore possa chiedere 15 milioni nel mondo post-covid è assurda, ma che sia il Paulo Dybala di… - generacomplotti : RT @dreamChaser1789: Ma questi erano risorse salviniane? Chiedo per un amico leghista che ha buttato nel cesso il telefono nuovo perché ave… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

Si registrano 23.225 casi, su 226.729 tamponi. Terapie intensive -19, ricoveri -682. In Lombardia 3.751 contagi, in Veneto 3.581, in Campania 2.295 e in Piemonte 2.230. Altri 1.769 nel Lazio e 1.766 i ...Per stoccare tutti i vaccini anti-Covid che arriveranno in Italia è stato scelto il sito militare di Pratica di Mare a Pomezia, sud di Roma ...