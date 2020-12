Covid-19, le Prefetture potranno chiudere le scuole in caso di criticità. Circolare Viminale (Di sabato 5 dicembre 2020) Circolare del Ministero dell'Interno sul DPCM del 6 dicembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 dicembre 2020)del Ministero dell'Interno sul DPCM del 6 dicembre. L'articolo .

orizzontescuola : Covid-19, le Prefetture potranno chiudere le scuole in caso di criticità. Circolare Viminale - LuinoNotizie : #Covid in #Lombardia, gli #infermieri protestano davanti alle Prefetture - Borderline_24 : Covid, #Governo al lavoro per le regole del #Natale. #Viminale alle prefetture: “Massimo rigore”… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Prefetture Bari, emergenza Covid in Rsa: chiesta istituzione task force La Gazzetta del Mezzogiorno Spostamenti regioni, allerta weekend del 18 dicembre: treni e bus verso tutto esaurito, sarà fuga per il Sud

L'assalto alla diligenza era già cominciato alla vigilia del varo del nuovo Dpcm "di Natale" ma poi le cariche sono continuate fino ad avvicinarsi all'esaurimento dei ...

Covid Manduria: salgono a 164 casi positivi, di questi 50 in ospedale

Come da ultimo bollettino ufficiale ricevuto dalla Prefettura, alla data 2 dicembre risultano “164” persone positive (di cui 50 ospedalizzate), e poi “78” in stato di “sorveglianza e isolamento fiduci ...

L'assalto alla diligenza era già cominciato alla vigilia del varo del nuovo Dpcm "di Natale" ma poi le cariche sono continuate fino ad avvicinarsi all'esaurimento dei ...Come da ultimo bollettino ufficiale ricevuto dalla Prefettura, alla data 2 dicembre risultano “164” persone positive (di cui 50 ospedalizzate), e poi “78” in stato di “sorveglianza e isolamento fiduci ...