Covid-19, in Italia 24.099 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute sono 212.741 i tamponi analizzati in tutta Italia. Secondo la bozza del monitoraggio Iss, nel periodo 11-24 novembre 2020 l'indice Rt scende a 0,91. Il report indica "dati incoraggianti ma la pressione ospedali resta elevata. Si conferma impatto positivo misure". Dai nuovi casi di positività ai numeri relativi ai ricoveri: ecco, da Nord a Sud, la situazione nel nostro Paese

