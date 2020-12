Covid-19, continua a scendere il rapporto tra tamponi e nuovi positivi in Campania: il bollettino (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutocontinua a scendere il rapporto tra tamponi processati e nuovi positivi al Covid-19 in Campania. Secondo l’ultimo bollettino dell’unità di crisi regionale, sono infatti 1.521 il numero dei nuovi positivi al virus in Regione, con 138 sintomatici e 1.383 asintomatici. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 18.636, il numero delle vittime è di 15 persone nelle ultime 48 ore. Di seguito il bollettino: Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 1.521 di cui: Asintomatici: 1.383 Sintomatici: 138 tamponi del giorno: 18.636 Totale positivi: 163.741 Totale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoiltraprocessati eal-19 in. Secondo l’ultimodell’unità di crisi regionale, sono infatti 1.521 il numero deial virus in Regione, con 138 sintomatici e 1.383 asintomatici. Iprocessati nelle ultime 24 ore sono 18.636, il numero delle vittime è di 15 persone nelle ultime 48 ore. Di seguito il: Questo ildi oggi:del giorno: 1.521 di cui: Asintomatici: 1.383 Sintomatici: 138del giorno: 18.636 Totale: 163.741 Totale ...

Guarito l’unico cittadino positivo di Poggioreale, unico comune Covid free tra i 24 della ... gli operatori del progetto ICARE sono in contatto continuamente con i centri di accoglienza diffusi ...

Covid: Conte, sarà Natale diverso ma non meno autentico

Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa da palazzo Chigi sull’approvazione del nuovo Dpcm. “Occorre impegno ed attenzione e continuare su questa strada ...

