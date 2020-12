Così può ripartire il cantiere della sinistra La versione di Urbinati

Leggi su formiche

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il recupero del dialogo tra chi fa la politica e chi studia la politica è prioritario. È questa la chiave interpretativa che Nadia, accademica e politologa, dà dell’evento “” organizzato dalla Fondazione Italianieuropei, fondata da Massimo D’Alema. Il punto chenella sua disamina mette al primo posto è il rapporto tra temporalità e concretezza. “Il centroha la necessità di una visione ‘concreta’ che non sia esclusivamente incentrata sull’hic et nunc, bensì che si apra a una visione ampia e aperta al medio e lungo periodo”. Quel che lamenta e auspica è dunque “il legame tra la temporalità ‘vicina’ del periodo elettorale e una temporalità più ‘lontana’ che permetta di ordinare i progetti per un domani più lungo”. Quell’hic et nunc, la ...