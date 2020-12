Così i terreni diventavano proprietà del clan, tre arresti. Il collaboratore di giustizia: “Anche i forestali lavoravano per il boss” (Di sabato 5 dicembre 2020) Un “sistema perverso” che, solo dal 2013 ad oggi, ha consentito al boss di Roccabernarda (Crotone) Antonio Santo Bagnato di accumulare 78 immobili nonostante un reddito familiare molto esiguo. Scritture private, mai autenticate e mai registrate, ma anche falsi testamenti firmati dai parenti morti delle vittime. L’operazione “Capistranum” è scattata quando i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Catanzaro e della compagnia di Petilia Policastro hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere al capo cosca (già condannato a 24 anni per mafia) e al figlio Giuseppe. Ai domiciliari, invece, è finita la moglie di Bagnato, Stefania Aprigliano, mentre gli altri indagati rispondono a piede libero. Si tratta di Giuseppe Bagnato, Domenico Colao, il collaboratore di giustizia Domenico Iaquinta, Domenica Le Rose e Michele Marrazzo. Su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Un “sistema perverso” che, solo dal 2013 ad oggi, ha consentito al boss di Roccabernarda (Crotone) Antonio Santo Bagnato di accumulare 78 immobili nonostante un reddito familiare molto esiguo. Scritture private, mai autenticate e mai registrate, ma anche falsi testamenti firmati dai parenti morti delle vittime. L’operazione “Capistranum” è scattata quando i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Catanzaro e della compagnia di Petilia Policastro hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere al capo cosca (già condannato a 24 anni per mafia) e al figlio Giuseppe. Ai domiciliari, invece, è finita la moglie di Bagnato, Stefania Aprigliano, mentre gli altri indagati rispondono a piede libero. Si tratta di Giuseppe Bagnato, Domenico Colao, ildiDomenico Iaquinta, Domenica Le Rose e Michele Marrazzo. Su ...

