"Così ci fai chiudere". Insinna preoccupato per la Rai, Cannoletta vince ancora: vita "bonus"? Quanto gli ha fruttato (Di sabato 5 dicembre 2020) Chissà se la Rai starà rimpiangendo il bonus che ha dato una ‘vita extra' a Massimo Cannoletta, il super campione de L'Eredità che è tornato in via straordinaria dopo aver perso per due sere di fila prima della ghigliottina. Stavolta Flavio Insinna aveva chiarito che non ci sarebbero state altre occasioni e allora il “google vivente” si è dato da fare, portando a casa altri 50mila euro in gettoni d'oro. Cannoletta ha infatti indovinato la parola vincente - che era “Comune” - e ha rialzato a quota 250mila il bottino finora conquistato grazie a L'Eredità. La sua saga non è quindi ancora finita, anzi si è arricchita di un nuovo capitolo molto… ricco. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Chissà se la Rai starà rimpiangendo ilche ha dato una ‘extra' a Massimo, il super campione de L'Eredità che è tornato in via straordinaria dopo aver perso per due sere di fila prima della ghigliottina. Stavolta Flavioaveva chiarito che non ci sarebbero state altre occasioni e allora il “google vivente” si è dato da fare, portando a casa altri 50mila euro in gettoni d'oro.ha infatti indovinato la parolante - che era “Comune” - e ha rialzato a quota 250mila il bottino finora conquistato grazie a L'Eredità. La sua saga non è quindifinita, anzi si è arricchita di un nuovo capitolo molto… ricco.

carlosibilia : 'Se non concordi più con la forza politica nella quale sei stato eletto, allora ti dimetti e ti fai rieleggere.' Og… - FratellidItalia : ?? #LOTTERIADEGLISCONTRINI: Vale così poco la tua libertà? Manda al diavolo questi accattoni che abbiamo al Governo… - Capezzone : +++Tutto stupendo, delirio competente ??????+++ Ricevo via WhatsApp un messaggio così concepito: abbiamo lanciato un a… - viperissimo : Comunque analizzando il video di stamattina: P: mi vuoi? E: te lo spiegheranno. P fa un gesto. E: perché fai così?… - giallatantogaia : @ccanggg E PERCHÉ NON ME LO DICI OH MI FAI PENARE COSÌ DIO CANE AHAHHAAH -

Ultime Notizie dalla rete : Così fai Mes: Renzi, 'se lo avessimo preso, oggi non saremmo così in difficoltà' Affaritaliani.it