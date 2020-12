Cos’è successo tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli? La verità dopo anni “Ho rimosso l’anno in cui…” (Di sabato 5 dicembre 2020) Una storia d’amore che sembrava potesse non finire mai. Pippo grande conduttore, Katia talentuosa soprano e attrice italiana; il loro matrimonio era iniziato nel lontano 1986, erano felici e molto innamorati. Coppia iconica e amatissima dal pubblico televisivo, la loro unione era destinata al “per sempre”, ma poi è successo qualcosa che ha spezzato il sogno, l’incantesimo. Anche se è trascorso molto tempo e, addirittura, il mondo ha iniziato a vivere una terribile e temibile pandemia, c’è ancora la curiosità di sapere cosa sia effettivamente accaduto tra i due. Sappiamo Cos’è successo quando si sono separati, ed è stata proprio Katia Ricciarelli ha raccontare come si sono svolte le cose tra i due e come è stato affrontare la separazione. Ecco cosa è ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 5 dicembre 2020) Una storia d’amore che sembrava potesse non finire mai.grande conduttore,talentuosa soprano e attrice italiana; il loro matrimonio era iniziato nel lontano 1986, erano felici e molto innamorati. Coppia iconica e amatissima dal pubblico televisivo, la loro unione era destinata al “per sempre”, ma poi èqualcosa che ha spezzato il sogno, l’incantesimo. Anche se è trascorso molto tempo e, addirittura, il mondo ha iniziato a vivere una terribile e temibile pandemia, c’è ancora la curiosità di sapere cosa sia effettivamente accaduto tra i due. Sappiamoquando si sono separati, ed è stata proprioha raccontare come si sono svolte le cose tra i due e come è stato affrontare la separazione. Ecco cosa è ...

