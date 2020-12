Cosa cambierà nel periodo natalizio negli spostamenti (Di sabato 5 dicembre 2020) Lo fa sapere il Viminale. Per spostarsi durante il periodo di Natale tra regioni sarà necessaria un’autocertificazione. Covid, Viminale: “Per spostamenti a Natale serve autocertificazione” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 5 dicembre 2020) Lo fa sapere il Viminale. Per spostarsi durante ildi Natale tra regioni sarà necessaria un’autocertificazione. Covid, Viminale: “Pera Natale serve autocertificazione” su Notizie.it.

LLartigiano : RT @lvoir: @anninavigneto te sei un inganno e tutti quelli che la pensano come te. Magari sei tra quelle contro il RdC, magari voti ancora… - Zanzox1 : @Gaz73831406 @Multiplayerit Io semplicemente aspetto qualche mese... Siamo sinceri ora non c'è nulla per cui valga… - infoitcultura : Alessandro Borghese, novità importante a 4 Ristoranti: cosa cambierà? - diegorealfake : - non mi faccio sentire molto in questo periodo, forse è cambiato solo questo, ma l'unica cosa che non cambierà mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa cambierà Nella Georgia che cambia colore festeggiano i neri: «I nostri leader ballano da lassù» Corriere della Sera