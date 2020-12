Coronavirus | ultime news Bollettino | 21 052 contagi su 194 984 tamponi | 662 decessi

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 6 dicembre 2020) I nuovi dati del ministero della Salute registrano un calo delle terapie intensive di 50 unità (in totale sono 3.517) mentre i ricoveri sono 1.042 in meno (in totale 30.158). Il tasso positivi/test scende al 10,8%. La ministra dell'Interno a Sky TG24 LIVE IN: "Per le feste 70mila agenti nelle piazze". Dopo i dati del monitoragio dell'Iss, passano in zona gialla Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. Campania, Toscana, Valle D'Aosta e Alto Adige passano da area rossa ad area arancione