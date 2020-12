Coronavirus | ultime news Bollettino | 21 052 contagi su 194 984 tamponi | 662 decessi LIVE

fanpage : Boom di prenotazioni per aerei e treni a ridosso delle chiusure di Natale - fanpage : 6 italiani su 10 sarebbero favorevoli al vaccino anti #Covid - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Veneto +3.607 contagi e 108 morti - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 5 dicembre, 111 decessi e 3.148 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - Quasimezzogiorn : #Coronavirus, in #Campania 1521 positivi nelle ultime 24 ore -

I positivi sono 418 nel percorso nuove diagnosi (91 in provincia di Macerata, 93 in provincia di Ancona, 95 in provincia di Pesaro-Urbino, 60 in provincia di Fermo, 60 in provincia di Ascoli Piceno e ...Per la Provincia di Rimini sono stati comunicati 156 nuovi casi, 80 asintomatici e 76 sintomatici. Torna a 23 il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1) e si registrano tre decessi: du ...