Coronavirus, ultime news. Altre 5 Regioni gialle. Solo l'Abruzzo resta in zona rossa. LIVE (Di sabato 5 dicembre 2020) Passano in zona gialla Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. Campania, Toscana, Valle D'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Fronda dei governatori del nord che protestano contro la stretta agli spostamenti. Fontana lancia l'allarme della fuga al Sud prima che scatti il blocco, come a marzo. Appello di Zaia: il Governo ci ripensi Leggi su tg24.sky (Di sabato 5 dicembre 2020) Passano ingialla Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. Campania, Toscana, Valle D'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano passano da areaad area arancione. Fronda dei governatori del nord che protestano contro la stretta agli spostamenti. Fontana lancia l'allarme della fuga al Sud prima che scatti il blocco, come a marzo. Appello di Zaia: il Governo ci ripensi

