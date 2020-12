Coronavirus, tre decessi in meno di ventiquattro al Moscati di Avellino (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti ieri, nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, due pazienti positivi al nuovo Coronavirus: una 74enne di Parolise e un 82enne di Montoro. La donna era arrivata al Pronto soccorso della Città ospedaliera giovedì scorso, 3 dicembre, ed era stata ricoverata in terapia subintensiva. L’uomo era ricoverato in terapia subintensiva dal 30 novembre. È deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 82enne di Pago del Vallo di Lauro. L’anziano, positivo al nuovo Coronavirus, era ricoverato dal 3 novembre in terapia subintensiva e l’8 novembre era stato trasferito in terapia intensiva. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti ieri, nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda ospedaliera San Giuseppedi, due pazienti positivi al nuovo: una 74enne di Parolise e un 82enne di Montoro. La donna era arrivata al Pronto soccorso della Città ospedaliera giovedì scorso, 3 dicembre, ed era stata ricoverata in terapia subintensiva. L’uomo era ricoverato in terapia subintensiva dal 30 novembre. È deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppedi, un 82enne di Pago del Vallo di Lauro. L’anziano, positivo al nuovo, era ricoverato dal 3 novembre in terapia subintensiva e l’8 novembre era stato trasferito in terapia intensiva. L'articolo proviene da ...

