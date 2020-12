Coronavirus Sicilia | il bollettino del 5 dicembre | 1 240 nuovi casi | calano i ricoveri La situazione a Palermo

(Di sabato 5 dicembre 2020) Sono 1240 idiinsegnalati nelle ultime 24 ore, su 10850 tamponi.In calo iche passano dai 1.647 di ieri ai 1.615 di oggi e pure le persone in terapia intensiva (oggi 215, -1). 1.016 i guariti, 37.925 le persone in isolamento domiciliare su un totale di 39.540 positivi. Il numero dei tamponi processati è stato di 10.875.La provincia con piùè ancora Catania con 488, seguita da(320), Messina (89), Trapani (73), Enna (69), Siracusa (57), Caltanissetta (50), Agrigento (40).

Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede una flessione complessiva di 32 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.18:50Covid Sicilia, curva epidemica in calo come nel resto d’Italia 18:44Covid19 Sicilia, 1240 nuovi positivi, 34 morti e 1016 guariti, 488 casi a Catania e 320 a Palermo 18:16Meteo Sicilia, domenica ...