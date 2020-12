**Coronavirus: Renzi, 'se Salvini al governo, Italia a gambe all'aria'** (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Dico a Tajani e Salvini che le divisioni oggettive sono speculari quelle dell'opposizione...". Lo dice Matteo Renzi a SkyTg24 'Live In'. E a Matteo Salvini che parla di condizionalità del Mes, Renzi ribatte: "Sono contento che Salvini abbia iniziato a studiare" i trattati europei e aggiunge che "le condizionalità del Mes" sono legate al fatto che sia usato per le spese sanitarie. "Se ci fossero stati Salvini e i leghisti -conclude- al governo, ora il Paese sarebbe gambe all'aria". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Dico a Tajani eche le divisioni oggettive sono speculari quelle dell'opposizione...". Lo dice Matteoa SkyTg24 'Live In'. E a Matteoche parla di condizionalità del Mes,ribatte: "Sono contento cheabbia iniziato a studiare" i trattati europei e aggiunge che "le condizionalità del Mes" sono legate al fatto che sia usato per le spese sanitarie. "Se ci fossero statie i leghisti -conclude- al, ora il Paese sarebbeall'".

C'è una data segnata in rosso a Palazzo Chigi ed è quella del 9 dicembre, quando Giuseppe Conte chiederà in Parlamento il ...

Nonostante la presa di posizione del M5s il voto parlamentare sul Mes previsto per il 9 dicembre non riserverà sorprese. Di questo ne è sicuro il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che forse per spi ...

