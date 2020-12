Coronavirus, per la prima volta le autorità sanitarie Usa invitano all’uso della mascherina ovunque. L’Oms: «Non bastano i vaccini per far finire la pandemia» (Di sabato 5 dicembre 2020) Usa EPA/JOHN G. MABANGLO Un cartello invita al rispetto della distanza di sicurezza in un quartiere turistico di San Francisco, CaliforniaL’ultimo segnale che stia cambiando l’approccio alla gestione della pandemia di Coronavirus negli Stati Uniti arriva dai Centers for disease control and prevention, che per la prima volta pubblicano una guida in cui sollecitano l’uso della mascherina ovunque per contenere i contagi. Secondo gli esperti sanitari americani, l’uso delle mascherine è cruciale nei luoghi chiusi, con il suggerimento di tenerle anche all’aperto nei casi in cui non è possibile rispettare il distanziamento sociale. Le linee guida dei Cdc arrivano il giorno dopo l’appello del presidente eletto Joe Biden, che in ... Leggi su open.online (Di sabato 5 dicembre 2020) Usa EPA/JOHN G. MABANGLO Un cartello invita al rispettodistanza di sicurezza in un quartiere turistico di San Francisco, CaliforniaL’ultimo segnale che stia cambiando l’approccio alla gestionedinegli Stati Uniti arriva dai Centers for disease control and prevention, che per lapubblicano una guida in cui sollecitano l’usoper contenere i contagi. Secondo gli esperti sanitari americani, l’uso delle mascherine è cruciale nei luoghi chiusi, con il suggerimento di tenerle anche all’aperto nei casi in cui non è possibile rispettare il distanziamento sociale. Le linee guida dei Cdc arrivano il giorno dopo l’appello del presidente eletto Joe Biden, che in ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, da domenica 6 dicembre l'Emilia-Romagna torna in fascia gialla Regione Emilia Romagna Il Fvg ritorna in zona gialla da domenica, ma intanto contagi ancora oltre i mille

Approvato dal ministero il cambio di fascia. Nuovi casi a quota 1.040, registrati altri 36 morti di cui 11 a Trieste e 4 a Gorizia ...

Coronavirus, Abruzzo ancora zona rossa ma l'indice Rt (8,85) è sceso sotto la soglia di rischio

Nessuno sconto per l’Abruzzo, almeno per ora. Ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emanato un’ordinanza con la quale conferma la permanenza della regione nella ...

