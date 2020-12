Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 5 dicembre: 1783 casi, 32 decessi. A Roma meno di mille casi, ma calano i tamponi (Di sabato 5 dicembre 2020) Coronavirus nel Lazio: oggi, sabato 5 dicembre, su quasi 21 mila tamponi nel Lazio (-2.027) si registrano 1.783 casi positivi (-48), 32 i decessi (-30) e +2.109 record dei guariti. calano i casi, i ... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020)nel, su quasi 21 milanel(-2.027) si registrano 1.783positivi (-48), 32 i(-30) e +2.109 record dei guariti., i ...

LegaSalvini : ++ CORONAVIRUS: CENTRODESTRA, 'NO SPOSTAMENTI TRA COMUNI A NATALE E' DISUMANO' ++ Mozione urgente per togliere ass… - repubblica : Coronavirus nel mondo: in Usa altri 225 mila casi in un giorno, nuovo record. San Francisco per tre settimane in lo… - repubblica : Coronavirus, nel Lazio l'Rt torna sopra 1. E' allarme 'ponte' e shopping di Natale - antonio_carota : Coronavirus, 5 Regioni diventano gialle, rosso solo l’Abruzzo; Speranza: “Nel 2021 vaccino sicuro ed efficace”: ul… - amorlupi : Coronavirus, a Roma 996 casi: sono 1783 nel Lazio. È record di guariti: 2109 in un giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: in Usa 225mila casi in un giorno. Al via vaccinazione di massa a Mosca la Repubblica Ricoverato per covid, prende 30 e lode all'esame di fisica

per il corso di laurea in ingegneria elettronica. E lo ha brillantemente superato, tanto che il professore universitario lo ha premiato con un trenta e lode. E' la bella storia di Paolo Paolicchi, 44 ...

Atalanta, tegola Gosens: positivo al Covid ma la carica virale...

Il club nerazzurro, con un comunicato sul canale ufficiale Atalanta.it, ha diffuso la notizia: “Robin Gosens è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una positività a bassa carica virale. Il cal ...

per il corso di laurea in ingegneria elettronica. E lo ha brillantemente superato, tanto che il professore universitario lo ha premiato con un trenta e lode. E' la bella storia di Paolo Paolicchi, 44 ...Il club nerazzurro, con un comunicato sul canale ufficiale Atalanta.it, ha diffuso la notizia: “Robin Gosens è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una positività a bassa carica virale. Il cal ...