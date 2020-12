Coronavirus, Lamorgese: “Controlli? Sì, ma non ci può essere una militarizzazione della città. Serve equilibrio” (Di sabato 5 dicembre 2020) “Non ci può essere una militarizzazione della città. Andrebbe in controtendenza con gli esercizi commerciali che abbiamo ritenuto di tenere aperti. Se abbiamo consentito anche lo shopping, toccherà a ognuno di noi fare in modo di evitare che ci siano file di persone ravvicinate che possono determinare un rischio per la salute pubblica”. Lo ha detto a Sky TG24 Live In Courmayeur, l’evento di Sky TG24 per portare il dibattito sul territorio , il ministro degli Interni Luciana Lamorgese. Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero “faremo dei controlli più incisivi. Si tratta di fare controlli e tamponi per chi entra e chi esce, ci saranno controlli ulteriori alle frontiere e agli aeroporti proprio per evitare che ci sia un diffondersi della pandemia. Dobbiamo stare veramente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) “Non ci puòuna. Andrebbe in controtendenza con gli esercizi commerciali che abbiamo ritenuto di tenere aperti. Se abbiamo consentito anche lo shopping, toccherà a ognuno di noi fare in modo di evitare che ci siano file di persone ravvicinate che possono determinare un rischio per la salute pubblica”. Lo ha detto a Sky TG24 Live In Courmayeur, l’evento di Sky TG24 per portare il dibattito sul territorio , il ministro degli Interni Luciana. Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero “faremo dei controlli più incisivi. Si tratta di fare controlli e tamponi per chi entra e chi esce, ci saranno controlli ulteriori alle frontiere e agli aeroporti proprio per evitare che ci sia un diffondersipandemia. Dobbiamo stare veramente ...

