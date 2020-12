Coronavirus Italia, il bollettino del 5 dicembre: 21.052 nuovi casi, 662 decessi (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono 21.052 i nuovi casi di Coronavirus, e 662 i morti (totale è salito a 59.514), registrati in Italia nelle ultime 24 ore.Questo quanto si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute di oggi, sabato 5 dicembre. Si registrano in un giorno 662 decessi covid, per un totale di 59.514 vittime dall'inizio dell'epidemia. I guariti in totale sono invece 896.308 (+23.923). I casi attualmente positivi sono 754.169. Di questi, 30.158 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.517 quelli in terapia intensiva. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 194.584. Leggi su mediagol (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono 21.052 idi, e 662 i morti (totale è salito a 59.514), registrati innelle ultime 24 ore.Questo quanto si apprende dal nuovodel ministero della Salute di oggi, sabato 5. Si registrano in un giorno 662covid, per un totale di 59.514 vittime dall'inizio dell'epidemia. I guariti in totale sono invece 896.308 (+23.923). Iattualmente positivi sono 754.169. Di questi, 30.158 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.517 quelli in terapia intensiva. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 194.584.

SkyTG24 : #AnnalisaMalara, la dottoressa che diagnosticò a Codogno il primo caso di #Coronavirus in Italia, è il personaggio… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 dicembre: 21.052 nuovi casi e 662 morti - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Veneto +3.607 contagi e 108 morti - internewsit : #Coronavirus in #Italia, #bollettino del 5 dicembre: tutti i dati aggiornati - - ultimenotizie : Sono 21.052 i nuovi contagi da #coronavirus in Italia. Da ieri sono stati registrati altri 662 morti che portano il… -