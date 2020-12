Coronavirus Italia: bollettino di oggi 5 dicembre (Di sabato 5 dicembre 2020) La situazione dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I contagi regione per regione: in Veneto le 4.173 vittime dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, con 108 nuovi decessi nelle 24 ore. Il dato emerge dal bollettino regionale. Continua la crescita costante dei nuovi contagi per un totale di 74.956 casi da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 74.956 (+2.027). Stabile la situazione clinica, con 2.719 ricoveri in area non critica ementre scendono i pazienti invterapia intensiva che sono a 312. In Alto Adige nelle ultime 24 ore 3 decessi (il numero totale dei decessi raggiunge quota 572). Esaminati 2.064 tamponi che hanno rilevato 266 nuovi contagi. Attualmente sono 259 ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) La situazione dell’epidemia diincon ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I contagi regione per regione: in Veneto le 4.173 vittime dall’inizio dell’epidemia da, con 108 nuovi decessi nelle 24 ore. Il dato emerge dalregionale. Continua la crescita costante dei nuovi contagi per un totale di 74.956 casi da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 74.956 (+2.027). Stabile la situazione clinica, con 2.719 ricoveri in area non critica ementre scendono i pazienti invterapia intensiva che sono a 312. In Alto Adige nelle ultime 24 ore 3 decessi (il numero totale dei decessi raggiunge quota 572). Esaminati 2.064 tamponi che hanno rilevato 266 nuovi contagi. Attualmente sono 259 ...

